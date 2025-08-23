Atina’yı üzecek gelişme: Bingazi Türkiye ile işbirliğine hazırlanıyor

Haberin Devamı

ATİNA’NIN ELİ ZAYIFLAR

İngiltere merkezli enerji haberleri sitesi Oilprice.com’un haberine göre, Libya’nın her iki kanadının onayından sonra Libya ve Girit Adası arasında kalan bölgede çalışmaların başlaması planlanıyor. Tobruk’un attığı adım, daha önce karşı cephelerde yer alan Ankara ve Bingazi arasında son dönemde başlayan yakınlaşma sürecinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Hem Trablus hem Tobruk meclislerinin 2019 anlaşmasını tanımasının, Türkiye ve Yunanistan arasındaki münhasır ekonomik bölge tartışmalarında Ankara’nın elini kuvvetlendireceği öngörülüyor. Yunanistan’ın geçen mayıs ayında Girit’in güneyinde, Libya’nın kıta sahanlığında kalan bölgelerdeki hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili tek taraflı ihale kararına Bingazi yönetimi de tepki göstermişti.

Haberin Devamı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) arasında, 4 deniz alanında jeolojik ve jeofizik çalışma yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmasının ardından Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis Libya’ya gitmişti.