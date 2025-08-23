×
Atina’yı üzecek gelişme: Bingazi Türkiye ile işbirliğine hazırlanıyor

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 07:00

Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’in Bingazi yönetimine bağlı Tobruk Temsilciler Meclisi’nin Libya’nın BM tarafından tanınan Trablus hükümeti ve Ankara arasında 2019’da imzalanan deniz yetki sınırları anlaşmasını kabul ederek, Türkiye’nin Libya kıyılarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlamasını sağlayacak onayı vermesi bekleniyor.

ATİNA’NIN ELİ ZAYIFLAR

İngiltere merkezli enerji haberleri sitesi Oilprice.com’un haberine göre, Libya’nın her iki kanadının onayından sonra Libya ve Girit Adası arasında kalan bölgede çalışmaların başlaması planlanıyor. Tobruk’un attığı adım, daha önce karşı cephelerde yer alan Ankara ve Bingazi arasında son dönemde başlayan yakınlaşma sürecinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Hem Trablus hem Tobruk meclislerinin 2019 anlaşmasını tanımasının, Türkiye ve Yunanistan arasındaki münhasır ekonomik bölge tartışmalarında Ankara’nın elini kuvvetlendireceği öngörülüyor. Yunanistan’ın geçen mayıs ayında Girit’in güneyinde, Libya’nın kıta sahanlığında kalan bölgelerdeki hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili tek taraflı ihale kararına Bingazi yönetimi de tepki göstermişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) arasında, 4 deniz alanında jeolojik ve jeofizik çalışma yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmasının ardından Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis Libya’ya gitmişti.

#Bingazi#Yunanistan#Libya

