Atina'yı geren mesaj: Sevgili Niko 2021 için dostça tavsiye

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Türk-Yunan ilişkilerine dair Atina’nın bilinen iddialarını tekrarladığı “Parapolitika” gazetesindeki demecini paylaşan Yunan mevkidaşına, “Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun” ifadelerini kullandığı bir mesaj yazdı.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Yunan medyasında ‘tahrik’ olarak da değerlendirilen bu mesaja, Dendias yine sosyal medya hesabından cevap verdi. Dendias, “Teşekkürler sevgili dostum Mevlüt, madem dilek ve tavsiye teatisinde bulunuyoruz, 2021 yılı Türkiye’nin şunları yapacağı yıl olsun:

Yasal haklarını ifa etmesi halinde Yunanistan’a karşı savaş tehdidini terk etsin.

Daha çok Avrupai, daha az yeni-Osmanlı bir ülke olsun. Bu, Türk halkının çıkarına olacaktır.

Türkiye, tahrik ve yasa dışı faaliyetlerden kaçınsın.”

Dendias mesajını, “Unutmadan, Mevlüt yine değinmeyi unuttuğun bir şey var: Yapıcı bir diyalog için yegane temeli oluşturan uluslararası hukuk, sevgili dostum. Mutlu bir 2021” diye sürdürdü. Atina’da dolaşan son senaryolara göre, dışişleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmeler, ABD’de Joe Biden’in başkanlık görevini üstlenmesinden hemen sonra ocak ayı sonlarına doğru başlayabilir.