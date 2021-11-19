Atina’ya tatbikat mesajı: Haklarımızı korumakta kararlıyız

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Dün Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin yeni akademik yıl açılışı ile fahri doktora unvanı törenine katılan Akar, Atina yönetimine önemli mesajlar verdi:

“Biz dünyada, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunlar dahil, tüm sorunların barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Yunan komşularımızdan da barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta da azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.”