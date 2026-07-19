Atina’ya tarihi çağrı: ‘Anadolu’daki suçlarla yüzleşin’

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Siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Yunan ordusunun Anadolu’da işlediği akıl almaz işkence ve cinsel saldırı suçlarının devlet tarafından resmen tanınması gerektiğini belirterek, Fransa’nın Cezayir’deki geçmişiyle yüzleşmesini örnek gösterdi.

LOZAN’I HATIRLATTI

“Yunanistan’ın Anadolu’daki savaş yasalarına aykırı eylemlerinden doğan zararları karşılama sorumluluğunu kabul etmesini” belirterek 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın 59’uncu maddesine atıfta bulunan Diamantopoulos, “Atina yönetimi, Yunan ordusunun Anadolu’da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak” diyerek serzenişte bulundu. Bu çıkış, Yunanistan’ın uzun yıllardır Türkiye’ye yönelik sözde soykırım iddialarını gündemde tutan politikaları nedeniyle ayrıca dikkat çekti.