Atina'ya sert uyarı! Eski bakandan İsrail eleştirisi... Türkiye sözleri gündem oldu

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Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemi ülkede yeni bir tartışma başlattı. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, hükümetin savunma politikasını sert sözlerle eleştirirken, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Varoufakis, Atina yönetiminin İsrail destekli hava savunma sistemine duyduğu güvenin gerçekçi olmadığını savundu.

Milyarlarca euroluk silahlanma programının Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmeyeceğini öne süren eski bakan, İsrail ile kurulan askeri iş birliğinin de ülke açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek, "Tel Aviv'e güvenilmemesi gerektiğini" söyledi.

"TÜRK FÜZELERİNİN YARISINI DÜŞÜRSENİZ BİLE..."

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Varoufakis'in en dikkat çeken açıklamaları ise Türkiye'ye ilişkin oldu.

Kurulması planlanan hava savunma sisteminin olası bir kriz anında beklenen caydırıcılığı sağlayamayacağını savunan eski bakan, Türkiye'nin askeri kapasitesine işaret etti.

Varoufakis, "Eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır. Böylece silahlar daha fazla güvenlik değil, daha tehlikeli bir tırmanma üretir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR BALIK"

Türkiye'nin bölgedeki askeri gücüne dikkat çeken Varoufakis, İsrail'e güvenmenin stratejik bir hata olacağını yineledi.

"Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık." diyen eski bakan, Tel Aviv yönetiminin Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze alamayacağını öne sürdü.

Varoufakis, bu nedenle Yunanistan'ın güvenliğini başka ülkelerin stratejik hesaplarına emanet etmesinin yanlış olacağını savundu.

"ABD VE İSRAİL'İN STRATEJİLERİNE HİZMET EDİYOR"

Eski Maliye Bakanı, İsrail'i sert ifadelerle eleştirirken, Atina yönetiminin izlediği savunma politikasının Yunanistan'ın ulusal çıkarlarından çok ABD ve İsrail'in bölgesel stratejilerine hizmet ettiğini iddia etti.

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Savunma harcamalarını da eleştiren Varoufakis, milyarlarca euronun hastaneler ve okullar yerine silahlanmaya ayrıldığını belirterek bunun ekonomik ve sosyal açıdan yanlış bir tercih olduğunu söyledi.

"AŞİL KALKANI" PROJESİ NELERİ KAPSIYOR?

Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) tarafından onaylanan "Aşil Kalkanı" programı, yaklaşık 3,5 ila 4,2 milyar euro bütçeyle ülkenin hava savunma altyapısını tamamen yenilemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında İsrail savunma sanayisinin geliştirdiği SPYDER, Davud Sapanı ve BARAK MX sistemlerinin mevcut Patriot PAC-3 ve HAWK bataryalarıyla entegre edilmesi planlanıyor.

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Yeni sistemle radarlar, sensörler, savaş gemileri ile Rafale, F-16 Viper ve F-35 savaş uçaklarının tek bir ağ üzerinden çalışması amaçlanıyor.

Programın en dikkat çeken unsurlarından biri ise insansız hava araçlarına karşı elektronik harp destekli yeni "İHA karşıtı kubbe" sistemi olacak.

Yunan makamları, yeni savunma mimarisinin özellikle Ege'deki olası tehditlere karşı ülkenin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını savunuyor.

Sistemin ilk aşamalarının önümüzdeki aylarda devreye alınması, projenin ise 2029 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.

Varoufakis ise milyarlarca euroluk bu yatırımın Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmek yerine bölgedeki silahlanma yarışını hızlandıracağını ve yeni gerilimlere zemin hazırlayacağını savundu.