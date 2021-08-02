Atina’ya ‘Mehmet Durgun’un ölümü için protesto notası

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mehmet Durgun’un Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarla ateş açılarak öldürülmesi nedeniyle Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi.

TEDBİR ALINMASI İSTENDİ

Yunan maslahatgüzara iletilen protesto notasında, olayın soruşturularak sonucu hakkında Türkiye’ye bilgi verilmesi, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılması, benzer olayın bir daha tekrarının yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması istendi. Ayrıca olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu da vurgulandı.(Uğur ERGAN / ANKARA)

YUNANİSTAN’DAN RET YANITI

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Mehmet Durgun’un Meriç’te öldürülmesi üzerine, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği notanın içeriğini tümüyle reddettiğini açıkladı. Açıklamada “Yunan maslahatgüzar, Türkiye’nin kendi sınırlarını korumakla yükümlü olduğunu, insan kaçakçıluğı ve yasa dışı göçe izin vermemesi gerektiğini de söyledi” denildi. Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ise “Yunan kuvvetleri, Meriç’de meydana geldiği ileri sürülen olaya karışmamıştır” açıklaması yaptı. Yunan medyası da bölgede yapılan tahkikatlar sonucu, Meriç’te Yunan tarafından ateş açılmadığının tespit edildiğini öne sürdü. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

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