×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Atina’nın Türk sınırında yerleşim fiyaskosu

Güncelleme Tarihi:

#Yunan#Orestiada#Yunanistan
Atina’nın Türk sınırında yerleşim fiyaskosu
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

BATI Trakya’da yaşayan Türk azınlığının kimliğini tanımayan Atina yönetiminin, bölgedeki Yunan nüfusunu artırmak amacıyla Türk sınırında başlattığı yerleşim teşvik programı fiyaskoyla sonuçlandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Pilot uygulama kapsamında sadece 600 taşınma başvurusu yapılırken, bu başvuruların da yalnızca ikisi onaylandı. Yetkililer, başvuruların yüzde 90’ından fazlasında gerçeğe aykırı veya eksik bilgi tespit edildiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasınİşte Terörsüz Türkiye yasa teklifiİşte Terörsüz Türkiye yasa teklifiHaberi görüntüle

10 BİN EURO TEŞVİK VARDI

Ta Nea gazetesine göre Yunan hükümeti, Batı Trakya’nın da içinde bulunduğu sınır hattındaki nüfus kaybını durdurmak ve sınırlara Yunan yerleştirmek amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin Euro’ya kadar hibe vermeyi planlıyordu. Ancak pilot uygulamanın başarısız olması üzerine programı yeniden düzenleme kararı alındı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, hak sahibi kapsamı genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Programın Kastoria, Serez, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerine de yayılması öngörülüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFranco hiç ikinci tura kalmış mıydıFranco hiç ikinci tura kalmış mıydıHaberi görüntüle

BÖLGEDE NÜFUS KAYBI VAR

Türk sınırında bulunan Orestiada Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, ilçenin 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son yıllarda ise 2 bin kişi daha kaybettiğini açıkladı. Demografik Araştırmalar Enstitüsü verilerine göre ise Yunanistan’da 2010’dan bu yana ölümler doğumlardan fazla gerçekleşiyor ve en ağır nüfus kaybı sınır bölgelerinde yaşanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunan#Orestiada#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!