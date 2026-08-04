Atina’nın Türk sınırında yerleşim fiyaskosu

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Pilot uygulama kapsamında sadece 600 taşınma başvurusu yapılırken, bu başvuruların da yalnızca ikisi onaylandı. Yetkililer, başvuruların yüzde 90’ından fazlasında gerçeğe aykırı veya eksik bilgi tespit edildiğini açıkladı.

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10 BİN EURO TEŞVİK VARDI

Ta Nea gazetesine göre Yunan hükümeti, Batı Trakya’nın da içinde bulunduğu sınır hattındaki nüfus kaybını durdurmak ve sınırlara Yunan yerleştirmek amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin Euro’ya kadar hibe vermeyi planlıyordu. Ancak pilot uygulamanın başarısız olması üzerine programı yeniden düzenleme kararı alındı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, hak sahibi kapsamı genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Programın Kastoria, Serez, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerine de yayılması öngörülüyor.

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BÖLGEDE NÜFUS KAYBI VAR

Türk sınırında bulunan Orestiada Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, ilçenin 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son yıllarda ise 2 bin kişi daha kaybettiğini açıkladı. Demografik Araştırmalar Enstitüsü verilerine göre ise Yunanistan’da 2010’dan bu yana ölümler doğumlardan fazla gerçekleşiyor ve en ağır nüfus kaybı sınır bölgelerinde yaşanıyor.