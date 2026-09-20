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Atina’nın son korkusu ‘Ya Türkler müdahale ederse’

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#Yunanistan-Türkiye İlişkileri#Elektrik Bağlantısı Projesi#Atina'nın Planları
Atina’nın son korkusu ‘Ya Türkler müdahale ederse’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 06:28

Yunanistan, Türkiye’nin itirazları nedeniyle daha önce askıya alınan Girit-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlanırken olası bir krize karşı üç aşamalı plan oluşturdu. Atina, Türkiye’nin müdahalesi halinde Fransa, ABD, AB’nin desteğini devreye sokmayı planlıyor.

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Türk-Yunan ilişkilerinde son üç yıldır devam eden “sakin sular” dönemi, son dönemde dalgalanmaya başlarken, iki ülke arasındaki ilişkileri test edecek yeni başlığın Girit Adası’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY), oradan da İsrail’e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector - GSI) projesi olması bekleniyor.

FRANSIZ DESTEĞİNİ UMUYOR

Türkiye’nin itirazları nedeniyle yaklaşık iki yıl önce rafa kaldırılan projeyi yeniden hayata geçirmeye hazırlanan Atina, bu kez Fransa’yı da arkasına alarak ilerlemeyi planlıyor. Yunanistan, yıl sonuna kadar denizaltı kablosunun döşenmesine yeniden başlanmasını umuyor. Yunan basınına göre Atina, kablo projesi nedeniyle yeni bir krizin çıkmasını önlemek için siyasi düzeyde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sahada ise projenin çoğunluk hissesini satın alan Fransız Meridiam şirketinin devreye girmesine güveniyor. Konunun, önümüzdeki hafta New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında bir araya gelmesi beklenen Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmelerde ele alınabileceği belirtiliyor.

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Atina’nın son korkusu ‘Ya Türkler müdahale ederse’

ÜÇ AYAKLI PLAN HAZIRLANDI

Ta Nea gazetesine göre Atina, diplomasiye rağmen Ankara ile iplerin gerilmesi ihtimaline karşı üç ayaklı bir plan hazırladı. Buna göre olası krizin ilk aşamasında Türk Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesi bekleniyor. Atina da buna Sahil Güvenlik düzeyinde karşılık verecek. Durumun yatışmaması halinde ikinci aşamada Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki diplomatik kanallar devreye sokulacak. Üçüncü ve en uç senaryo ise Türkiye’nin savaş gemilerini bölgeye göndermesi. Bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri’nin de sahaya çıkarılması öngörülüyor. Atina ayrıca gerilimin tırmanması halinde Paris’in yanı sıra Washington, Avrupa Komisyonu ve NATO’nun desteğini devreye sokarak Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayı hedefliyor.

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#Yunanistan-Türkiye İlişkileri#Elektrik Bağlantısı Projesi#Atina'nın Planları

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