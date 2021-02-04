Atina’nın korkusu Ankara-Londra yakınlaşması

Atina’da, İngiltere’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye’nin görüşlerine yakın bir siyaset izlemesinden korkuluyor. Nikos Dendias, 8 yıl sonra Londra’yı ziyaret eden ilk Yunan Dışişleri Bakanı oldu. İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüşen Dendias, “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi İngiltere’den, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk ve deniz hukukunun uygulanacağı bir çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

RAAB’IN YANITI

Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre Dendias, İngiliz mevkidaşına, BM’nin mart ayında yapmayı planladığı Kıbrıs zirvesi ile ilgili “Çözüm için son şans olduğu izleniminin verilmemesi gerektiğini” belirtti. Raab ise Yunan mevkidaşına, “Ülkesinin Türkiye ile yakın ilişkileri bulunduğunu, ancak bunun Atina-Londra ilişkileri için rekabet unsuru teşkil etmediği” yanıtını verdi. Raab, gerekli görülmesi halinde “Ankara’ya mesajlar iletmeye hazır olduğunu” da belirtti. Ta Nea gazetesine konuşan bir Yunan yetkili, “Brexit’ten sonra İngiltere’nin, Avrupa’dan uzaklaşıp Türkiye’ye daha da yaklaşması tehlikesi var. Hedefimiz bunu önlemek. İngiltere’yi Türkiye’ye hediye etmemeliyiz” dedi.

Bu arada dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz Bakan Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs meselesinin de ele alındığı öğrenildi.