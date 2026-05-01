Atina’nın karın ağrısı ‘Türk Boğazları’

Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz alanları konusunda sürekli çekişme yaşayan Atina yönetimi şimdi de “Türk Boğazları” terimine taktı. 

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında ve uluslararası denizcilik metinlerinde sıkça kullanılan “Türk Boğazları” ifadesi, Atina’nın karın ağrısına yol açtı. BM Güvenlik Konseyi’nin Bahreyn’in ev sahipliğinde düzenlenen deniz güvenliği konulu toplantısında, Türkiye’nin Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız’ın konuşmasında “Türk Boğazları” ifadesini kullanması Yunan heyetini rahatsız etti.

Gözden KaçmasınFırlayan yakıt fiyatları sonrası şirket yeni bir gelir-gider stratejisi oluşturdu… THY rotasını belirlediFırlayan yakıt fiyatları sonrası şirket yeni bir gelir-gider stratejisi oluşturdu… THY rotasını belirlediHaberi görüntüle

Tartışma, toplantı salonunda kısa süreli diplomatik bir terminoloji polemiğine dönüştü. İki taraf arasında polemik, Türkiye’nin Daimi Temsilcisi’nin söz alarak “Türk Boğazları üzerinden transit rejimi, 1936’dan beri Karadeniz’de kıyı ülkeleri ile kıyı dışı ülkeler arasında siyasi ve askeri dengeyi kuran Montrö Sözleşmesi ile düzenlenmektedir” demesiyle başladı.

Gözden KaçmasınBir mutlak butlan yazısıBir mutlak butlan yazısıHaberi görüntüle

Bu ifadelerden rahatsız olan Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Ioannis Stamatekos ise itirazda bulundu. “Türk Boğazları” kullanımının 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile uyumlu olmadığını ileri süren Stamatekos, “Montrö Sözleşmesi’ne göre kullanılan terminoloji ‘boğazlar’dır ve özellikle ‘Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’dır” dedi. Yunan tarafı itiraz ededursun, Montrö Sözleşmesi terminoloji dayatmıyor; esas olarak geçiş rejimini düzenliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!