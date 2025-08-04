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Atina’nın İskiri talebine ABD’den ikinci ret

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#ABD-Yunanistan İlişkileri#Askeri Üsler#İskiri Adası
Atina’nın İskiri talebine ABD’den ikinci ret
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

ABD ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan, Savunma İşbirliği Anlaşlaması’nın 5 yıl süreli güncellenmiş protokolü çerçevesinde muhtemel değişiklikler ile ilgili görüşmeler, iki ülke teknik heyetleri arasında sürüyor.

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Yunan Kathimerini gazetesine göre, taraflar protokolde yapılabilecek değişiklikler ile ilgili olarak birbirlerine çeşitli önerilerde bulundu. Gazete, bu çerçevede Yunan heyetinin, Orta Ege’deki İskiri (Skiros) adasında ABD’ye askeri üs tahsis edilmesi önerisini  gündeme getirdiğini, ancak ret cevabı aldığını yazdı. Yunanistan, 2021’de de İskiri adasındaki havaalanının üs olarak tahsis edilmesini önermiş, ABD, Türkiye’nin göstereceği tepkiyi dikkate alarak, öneriyi kabul etmemişti.

Atina’nın İskiri talebine ABD’den ikinci ret

İSKEÇE’DE TALİM SAHASI

Söz konusu değişikliğin yanı sıra Girit adasının Suda mevkiinde bulunan ABD hava ve deniz üssünün modernizasyon çalışmaları yapılması; Batı Trakya’da İskeçe şehrindeki Kayalar (Petrohori) köyünde bulunan atış talim sahasının, ABD askeri güçleri tarafndan kullanımı; ABD’nin Selanik’de askeri varlığını arttırması; Bu çerçevede, Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait Dalipi askeri kışlasının tahsis edilmesi de diğer talepler arasında sıralandı. 2021’de imzalanan protokolde tarafların mutabık kaldıkları takdirde, Yunanistan’ın başka bölgelerinde de ABD’ye askeri kolaylıklar sağlayabileceği ifadesi bulunuyor.

 

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#ABD-Yunanistan İlişkileri#Askeri Üsler#İskiri Adası

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