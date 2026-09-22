Atina’nın gündemi yine Türkiye

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Türk ve Yunan liderleri arasında BM Genel Kurulu marjında planlanmış bir ikili görüşme bulunmazken, Atina son dakikaya kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.

Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis’in New York’taki ikili temaslarında Türkiye ile son dönemde yaşanan gerilimi gündeme getirmek için her fırsatı değerlendireceklerini belirtti. Miçotakis’in perşembe günü BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmada da Ankara’ya mesaj vermesi bekleniyor.

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