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Atina’nın bölgede hayata geçirmeye hazırlandığı yeni enerji hamleleri öncesinde Türkiye, yayımladığı NAVTEX ile hidrografik araştırma gemisi Çeşme’yi Doğu Akdeniz’e göndereceğini duyurdu.

‘YENİ MEYDAN OKUMA’

Yunan basını ise Ankara’nın bu adımını “yeni bir meydan okuma” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin 23 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında geçerli NAVTEX yayımlayarak Meis Adası’nın güneyinde geniş bir deniz alanını araştırma faaliyetlerine ayırması Yunan basınında geniş yankı buldu. Araştırma sahasının batı bölümünün Yunanistan’ın potansiyel kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) iddialarıyla örtüştüğünü öne süren Yunan basını, Ankara’nın bu yolla sahada yeni bir ihtilaf yaratmayı amaçladığını öne sürdü.

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NAVTEX’E NAVTEX’LE KARŞILIK

Atina’da ise Ankara’nın adımına verilecek yanıt tartışılmaya başlandı. Yunan basınındaki haberlere göre hükümet, Türkiye’nin araştırma faaliyetinin kendi yetki alanları içinde kaldığını öne sürdüğü bölüme karşı NAVTEX yayımlamaya hazırlanıyor. Böylece Doğu Akdeniz’de iki ülke arasında yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanabileceği değerlendiriliyor.

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GERİLİM YAKIN

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Atina’nın enerji hamleleri, Ankara ile yaşanan deniz yetki alanları geriliminin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin elektrik bağlantısını sağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesinde deniz tabanı araştırmalarının ardından kablonun 2027’nin ikinci yarısında döşenmesi hedefleniyor. Öte yandan Amerikan enerji devi Chevron-Helleniq Energy ortaklığının Girit’in güneyindeki sahalarda hidrokarbon aramalarına başlaması planlanıyor. Sözkonusu sahaların Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatıyla örtüşmesi, Atina’da yeni bir gerilim ihtimaline ilişkin endişeleri artırıyor.