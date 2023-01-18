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Atina’nın gözü ABD’deki görüşmede

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#ABD
Atina’nın gözü ABD’deki görüşmede
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,  Washington’da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yapacağı görüşme, Atina’da ilgiyle bekleniyor.

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Çavuşoğlu’nun 3 gün sürecek ABD ziyareti ve “Biz ABD’ye şunu söylüyoruz: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. Kıbrıs’ta Türk ile Rum Kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor” şeklindeki sözleri Yunan medyasında geniş yer aldı. Yunan medyasında ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın muhtemelen 20-22 Şubat tarihleri arasında Ankara, Atina ve Kudüs’ü ziyaret etmesinin de beklendiği belirtildi. Öte yandan ABD’deki Yunan-Rum lobisinin önde gelen kuruluşlarından Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi’nin (HALC) Yunan asıllı Genel Müdürü Endy Zemenides ise haftalık Yunan Real News gazetesindeki açıklamasında, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine engel çıkardıkça, ABD’nin Türk taleplerini kabul etmesi, imkânsız değilse bile zor görünüyor” şeklinde konuştu.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#ABD

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