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Atina’nın Ankara’ya karşı son umudu Rubio

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#Rubio#Yerapetritis#Atina
Atina’nın Ankara’ya karşı son umudu Rubio
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin kritik bir dönemeçten geçtiği süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’tan Ankara’ya karşı aradığı siyasi yakınlığı bulamayan Atina, gözünü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya çevirdi.

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“6’ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu” kapsamında iki gün boyunca Atina’da ağırlanan Rubio ile yapılan görüşmelerde savunma, güvenlik ve enerji başlıkları masaya yatırıldı. Atina’nın Washington’dan Ankara’ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istediği dikkati çekiyor.

Dün iki taraf arasında denizcilik, enerji, teknoloji, ticaret, yatırım ve kültür alanlarında bir dizi anlaşma imzalandı. Yunan basınına göre kapalı kapılar ardında ise Atina’nın 3.5 milyar Euro’luk savunma paketini masaya getirdi. Rubio, Yunan mevkidaşı Yorgo Yerapetritis ile basın toplantısında, Atina-Ankara arasında gerilime yol açan Doğu Akdeniz’de elektrik kablo projesine ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi, “Bu projelerin bazıları, diğer ülkeleri de ilgilendiren hassas durumlarla ilgili. İsim vermeyeceğim. Bu tür hassas konular belki de basın toplantısında değil, özel girişim ve diplomasi yoluyla daha iyi ele alınabilir” dedi.

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Atina’nın Washington’dan beklentisi yalnızca silah alımı değil. Yunanistan, Ankara’ya karşı Doğu Akdeniz’de uzun süredir aradığı aktif ABD siyasi desteğini de elde etmeye çalışıyor. Atina şimdi bir yandan Türkiye’nin kendi savunma sanayiini geliştirerek askeri kapasitesini artırmasına karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de askeri denge kurmaya çalışıyor. Diğer yandan ABD, Fransa ve İsrail ile savunma işbirliğini derinleştiriyor.

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#Rubio#Yerapetritis#Atina

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