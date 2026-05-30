Atina’nın aklı fikri Türkiye

Yunan yetkililer koro halinde Türkiye karşıtı açıklamalara başladı. Yunan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, “doğudan gelen açık bir tehdit var” derken, Savunma Bakanı Nikos Dendias “küçük ülkeyiz, tehdit ediliyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ise Türkiye’yi Avrupa’ya şikâyet etti.

HEPSİNDE TEHDİT SÖYLEMİ

Atina Donanma Hastanesi’nin yeni kanat açılış töreninde konuşan Tasulas, Türkiye’yi kast ederek, “Doğudan gelen açık bir tehdit olmasına rağmen geleceğe iyimserlikle bakıyoruz. Ancak bu durum rehaveti haklı çıkarmaz” dedi ve silahlı kuvvetlerin sürekli hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte yer alan Dendias da Türkiye’yi “tehdit” olarak nitelendirdi ve Yunan armatörlerden silahlı kuvvetlere daha fazla mali destek çağrısı yaptı. Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise önceki gün Kıbrıs Rum Kesimi’nde yapılan Avrupa Birliği gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında yine Türkiye’yi gündeme getirdi. Yerapetritis toplantıda, Atina’nın Türkiye’nin “herhangi bir revizyonizmini” kabul etmeyeceğini söyledi ve AB bakanlarına, “Revizyonizme karşı güçlü bir sesle konuşmalıyız” çağrısı yaptı.