Atina'dan Türkiye'ye 'petrol' suçlaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Atina'dan Türkiye'ye 'petrol' suçlaması

Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Atina'nın, "Türkiye'nin Meis adasının güneyinde yaptığı araştırmalar konusunda serinkanlı, sorumlu ve kararlı bir biçimde tepki gösterdiğini" söyledi.

Karamanlis, parlamentoda aşırı sağ eğilimli LAOS partisinin, Türkiye'nin Meis adasının 80 deniz mili güneyinde "Yunan kıta sahanlığı" içinde yaptığı öne sürülen petrol araştırmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Atina'nın bu olaya gösterdiği tepkiyle iki hedefine de ulaştığını söyleyen Karamanlis, "Bir yandan o bölgedeki Yunan kıta sahanlığının talep edilmesi önlendi, diğer yandan da ne Türk ne de Yunan halkının yararına olmayan bir gerginliğe izin verildi. Türkiye'nin faaliyetleri, Savunma ve Dışişleri bakanlıkları tarafından koordineli bir biçimde izlendi ve kararlı bir biçimde Yunan hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik gerekli girişimlerin tümü yapıldı" dedi.

Bu konudaki Yunan tezinin uluslararası hukuk, anlaşmalar ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olduğunu öne süren Karamanlis, "Yunanistan'ın onayı olmadan, Yunan kıta sahanlığı içindeki tek taraflı Türk girişimlerinin hiçbir yasal temeli yoktur" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askıda kalan tek özlü sorunun kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu savunan Karamanlis, bu anlaşmazlığın çözümünün, iki ülkenin Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na başvurmasıyla bulunabileceğini ve bulunması gerektiğini söyledi.
Türk-Yunan ilişkilerinde sakin dönemler gibi gergin dönemler de yaşandığını belirten Karamanlis, Atina'nın amacının gerginliği ortadan kaldırmak ve ikili ilişkilerin tamamen düzelmesi olduğunu, ancak bunun ulusal hak ve çıkarların kararlı bir biçimde korunması yönündeki değiştirilemez kural çerçevesinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Atina'nın Türkiye'nin AB perspektifini samimi bir biçimde desteklediğini de vurgulayan Karamanlis, bu alandaki ilerlemenin, Türkiye'nin, üyelik sürecinin çerçevesini oluşturan AB ilke, kural ve ön şartlara uymasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Karamanlis, bu çerçevede, Yunan ilgi alanına giren, "Casus belli" örneği konuların da bulunduğunu belirtti.
Türkiye, 1995 yılında Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni (casus belli) kabul edebileceğini duyurmuştu.
"Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesi için Atina'nın yapıcı ve samimi bir biçimde çalıştığını ancak Türkiye'nin verdiği karşılığın düzeyinden memnun olmadığını" söyleyen Karamanlis, ikili ilişkilerin, enerji, bankacılık, turizm ve ticaret alanında geliştiğini ve iki halk arasındaki iletişimin yoğunlaştığını kaydetti.

Ege'deki güven artırıcı önlemlere de değinen Karamanlis, "Maalesef bu önlemlerin bazıları, kaçak göçmen meselesi örneği, Türk tarafınca çok zaman yanlış değerlendiriliyor veya ihlal ediliyor. Bu kritik konuda iki ülke arasında işbirliğini öngören anlaşma gerektiği gibi uygulanmıyor. Bu konuyu, Avrupa ve uluslararası platformlara taşıdık" diye konuştu.

LAOS Genel Başkanı Yorgo Karacaferis ise yaptığı konuşmada Atina'nın Brüksel'e baskı yaparak, Akdeniz'de ekonomik çıkar bölgesi belirlenmesini sağlamasını ve Yunanistan'ı kıta sahanlığı konusunda "tuzaktan" kurtarmasını istedi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin