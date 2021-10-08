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Atina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit! Çipras'tan hükümete ders

#Cipras#Yunanistan#Türkiye
Atina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit Çiprastan hükümete ders
Yorgo KIRBAKİ

Fransa ile askeri anlaşmayı savunan Yunan Başbakanı Miçotakis, dün parlamentodaki konuşmasında Paris ile ittifakın Türkiye’ye karşı olduğunu itiraf etti. Miçotakis, “Fransa, Yunanistan’ın garantörü. AB’nin tek nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak” diyerek işi nükleer tehdide kadar vardırdı. Öte yandan, ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras ise Miçotakis’i “Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye” çağırdı.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109’a karşı 191 oyla kabul edilen “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık” anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye’ye yönelik olduğunu itiraf etti. Fransa’nın bu anlaşmayla Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik garantör olduğunu söyleyen Miçotakis, “Avrupa Birliği’nin en büyük askeri gücü ve yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak” diyerek Paris’in nükleer silah sahibi olduğuna işaret etti.

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DOLAYLI İTİRAF

Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında “Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi ‘casus belli’ (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz” dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren ‘casus belli’ kararını almıştı.

MÜTTEFİKE KARŞI

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Konuşmasının bir diğer bölümünde de “Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır” ifadesini kulllandı. Miçotakis, anlaşmaya ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek “Türkiye’nin, silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin” şeklinde konuştu.

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FRANSA NÜKLEER GÜÇ

Miçotakis, “eşi benzeri görülmemiş”, “büyük başarı” ve “1974’ten beri uğraşıyorduk, sonunda başardık” dediği Fransa ile anlaşma için şunları söyledi:

- Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı, sadece kara değil, deniz ve havayı da kapsıyor.

- Saldırı halinde, yeri ve nedeninden bağımsız olarak, Fransa’dan askeri katkı öngörüyor.

- Fransa, Yunanistan’ın toprak bütünlüğünün garantörü oluyor.

- AB’nin en büyük askeri gücü ve yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak.

- Lahey Adalet Divanı, silahlı bir saldırıyı, sadece bir ülkenin topraklarında değil, aynı zamanda o ülkenin egemenlik bölgesi dışında bulunan askeri unsurlarına (savaş uçağı ve savaş gemisini kast ediyor) yönelik olması halinde de saldırı olarak kabul ediyor.

- Yunanistan, Doğu Akdeniz’de daha da güçleniyor.

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- Fransa’dan alınacak 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn ve satın alımı için müzakerelerin sürdüğü 3 adet korvet gemisi sayesinde, Yunanistan 40 yıl yetecek savaş gemilerine sahip oluyor.

ÇİPRAS’TAN HÜKÜMETE TÜRKİYE DERSİ

ANA muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras ise Miçotakis’i “Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye” çağırdı. Radikal Sol Koalisyon SYRIZA’nın lideri olan Çipras, “Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan’a sadece zarar verir” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan’ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek “Neyi kıyaslıyoruz” diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden eski Başbakan, “Türkiye’nin dış borcu GSMH’nin sadece yüzde 37’sine, Yunanistan’ın ise yüzde 210’una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75’ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor” diye ekledi.

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#Cipras#Yunanistan#Türkiye