Atina’dan Türkiye’ye karşı 16 haritalı propaganda

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Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye’ye karşı yeni bir propaganda kampanyası başlatıyor.



ELÇİLİKLERE YOLLANDI

Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in bir mektubu da yer aldı. Mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde “Türk saldırganlığını” göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi. Propaganda kampanyasını Yunan Kathimerini gazetesi manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye’nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, “Mavi Vatan”, “Türkiye Libya anlaşması”, “Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)”, “Adaların gayri askeri askeri satüsü” ve “TPAO’nun ruhsat verdiği bölgeler”in de bulunduğunu yazdı.

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16-17 Mayıs’taki ABD ziyaretinde, Türkiye’nin etrafındaki denizlerde hak iddia ettiği yetki alanlarıyla ilgili “Mavi Vatan” haritasını Başkan Joe Biden ve Kongre üyelerine göstererek şikâyet eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken “Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ’NDEN ALMANYA’YA TEPKİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, salı günü gerçekleşen AB Zirvesi sırasında “Mavi Vatan” haritasını göstererek Türkiye’yi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a şikâyet etmişti. Almanya hükümet sözcüsü Cristiane Hoffman’ın Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin “Başbakan Scholz, mevcut durumda tüm NATO müttefiklerinin aralarındaki provokasyonlardan kaçınmaları gerektiğini düşünüyor” sözlerine Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklamada, hükümet sözcüsünün ifadeleri kınanarak “Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz” denildi.

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ABD’Lİ SENATÖR YİNE DEVREDE

Türkiye aleyhtarı görüş ve icraatıyla bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, Economist’in New York’ta düzenlediği “Doğu Akdeniz’de İşbirliği” konulu panelde yine Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Yunan basınına göre Menendez, “Türkiye, Doğu Akdeniz’in istikrarı için tehdit olmaya devam ediyor. NATO’da müttefik olmasına rağmen, Yunanistan’ın egemenliğinden şüphe ediyor. Türkiye, kritik bir dönemde bulunmamıza rağmen, NATO’nun birliğini baltalıyor” iddiasında bulundu. Menendez “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile ilişki güç. İlişkiler, beklentilerimiz düzeyinde değil. Türkiye’ye diğer askeri teçhizatların satılması konusunda anlaşabilmemiz bence çok zor” dedi.