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Atina’dan Türkiye’ye F-35 karşıtı yeni hamle

Güncelleme Tarihi:

#ABD#F-35#Yunanistan
Atina’dan Türkiye’ye F-35 karşıtı yeni hamle
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:00

Yunanistan, ABD’deki Rum lobisi aracılığı ile Türkiye’nin ABD’den F-35 savaşı uçağı satın almasını engellemek için var gücü ile bastırıyor.

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ABD Kongresi’ne süreci tıkamak için mektup üzerine mektup yollatan Atina yönetimi, son olarak, ABD’deki Rum lobisinin, ABD Kongresi nezdindeki etkili kuruluşlarından PSEKA (Kıbrıs İçin Uluslararası Koordinasyon Komitesi), Kongre üyelerine gönderdiği mektupla, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı ve KAAN milli muharip uçak projesinde kullanılabilecek motor satışına karşı çıktı.

KOMİK İDDİALAR

Mektupta, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini, Hamas konusundaki tutumunu ve ABD yaptırımlarına katılmamasını gerekçe göstererek F-35 satışına karşı çıkan Rum lobisi, Türkiye’nin F-35 teknolojisine erişmesinin, Amerikan güvenliği açısından risk oluşturacağını öne sürdü. Hatta F-35 savaş uçağına ait kritik bilgilerin bu yolla, Çin, İran veya Kuzey Kore gibi ülkelere ulaşabileceğini iddia etti.

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ASIL KORKU BELLİ

Rum lobisinin mektubunda en dikkat çeken bölüm ise Yunanistan’ın bölgesel askeri dengedeki konumuyla ilgili değerlendirmeler oldu. Türkiye’ye F-35 verilmesinin Yunanistan’ın sahip olduğu askeri avantajlardan birini ortadan kaldıracağı savunularak, Washington yönetimine satışın önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

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#ABD#F-35#Yunanistan

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