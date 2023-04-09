Atina’dan Türkiye’nin beklediği adım... Lavrion kampı sonunda kapanıyor

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Yunanistan, 6 Şubat depremlerinden sonra Türk-Yunan ilişkilerindeki yeni ortamı daha da güçlendirebilecek bir adım attı. Yunan hükümeti, Türk yetkililerin PKK’lı teröristler barındırıldığı için geçmişte sık sık gündeme getirdiği, başkent Atina’ya 60 km mesafedeki Lavrion kampını kapatma kararı aldı.



TÜRKİYE TALEP EDİYORDU



Henüz resmen açıklanmamakla birlikte, Yunan medyasına göre, Lavrion kampı “deprem halinde çökme tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle boşaltılacak. Kamp, Lavreotiki Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilecek. Kathimerini gazetesi “Lavrion kampı kapatılıyor” başlıklı haberinde “Atina, Ankara’nın söz konusu kampın kapatılmasına ilişkin talebini, yan yoldan da olsa yerine getiriyor. Türk-Yunan ilişkilerindeki bir ‘diken’ de ortadan kalkıyor” diye yazdı.



BAŞKA KAMPLARA NAKİL



Gazeteye göre, Göç ve İltica Bakanlığı, Lavreotiki belediyesinin, orta şiddetli bir deprem halinde, bir bölümü 1940’lı yıllarda inşa edilen Lavrion kampının çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle boşaltılmasına ilişkin geçen yıl aralık ayında yaptığı talebi kabul etti. Kampta bulunan 150 kişiden 100’ünün Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesindeki çeşitli sığınmacı kamplarına nakledildiklerini yazan gazete, geriye kalan 50 kişinin de kısa sürede Lavrion’dan uzaklaştırılacağını belirtti.

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Antena televizyonu ise kamptaki PKK’lıların bir bölümünün, başka bir yere nakledilmelerine karşı çıktıklarını duyurdu. Lavrion kampının, Lavreotiki Belediyesi’nin kullanımına verileceğini kaydeden Antena televizyonu, “Türk-Yunan ilişkilerinde daimi bir gerginlik odağı olan Lavrion kampı, 40 yıl sonra kapatılıyor. Türkiye’nin suçlamaları göz önüne alınırsa, bu gelişme Yunanistan ’a fayda sağlayacak” ifadesini kullandı.

PKK'NIN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİ

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Yunan hükümeti, Lavrion kampının kapatılmasını 2 ay önce kararlaştırdı. Yunan hükümetleri, Lavrion kampında, yıllardır PKK’lı teröristlerin barındırıldığını ve eğitildiklerini ısrarla inkâr ediyordu. Tabelasında, Birleşmiş Milletler himayesinde olduğu belirtilen Lavrion kampı, son yıllarda tamamen PKK’nın kontrolünde idi. Kampın finansmanı da PKK tarafından karşılanıyordu.