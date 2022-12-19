Atina’dan silahlanma için milyarlarca Euro

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 2023 bütçesinin görüşüldüğü parlamentodaki konuşmasında, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Panayiotopulos silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro, 2022 yılında da 3.37 milyar Euro harcandığını, 2023’te ise bütçeden 2.41 milyar Euro ayrıldığını belirtti.

GÜÇ DENGESİ

Savunma Bakanlığı bütçesinin (personel maaşları v.s dahil) 2023 yılında 5.65 milyar Euro olacağını kaydeden Panayiotopulos, önümüzdeki yıl yabancı ülkelerle yapılacak ortak askeri tatbikatlar için 20 milyon Euro harcanacağını da sözlerine ekledi. Savunma Bakanı Panayiotopulos, “Türkiye ile askeri güç dengesi, uzun zaman sonra ilk kez Yunanistan’ın lehine değişmeye başlıyor” dedi. Yunanistan’ın silahlanma programları arasında, 24 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı (3.5 milyar Euro) ve 3 adet yine Fransız yapımı Belharra fırkateyni (3 milyar Euro)satın alımı ile 83 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu da (2 milyar Euro) da bulunuyor.

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ABD’NİN KAVALA LİMANI İLGİSİ

Bu arada haftalık To Vima gazetesi, ABD’nin, Dedeğaç’dan (Aleksandrupolis) sonra, Kuzey Yunanistan’daki Kavala şehrinin limanına da ilgi gösterdiğini belirtti. ABD’nin Atina Büyükelçisi Yunan asıllı George Tsunis ve beraberindeki bazı Amerikalı yatırımcıların, geçtiğimiz günlerde, Savunma Bakanı Panayiopolus ile görüştüklerinin yazan To Vima “Görüşmenin konusu Kavala limanı idi. Amerikalılara, Kavala limanının jeopolitik önemi anlatıldı” ifadesini kullandı. ABD son yıllarda, Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya silah, askeri malzeme ve personel nakli için Dedeağaç (Aleksandruposi) limanını kullanıyor. Yunanistan, geçen yıl imzalanan yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den sadece 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta 156. Motorize Topçu Taburu’nun konuşlandığı “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak da tahsis etti.

BRÜKSEL’DE GÖRÜŞME İDDİASI

Öte yandan haftalık Proto Thema gazetesi ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, geçen cuma günü Brüksel’de Başbakan Miçotakis’in diplomasi bürosu şefi Anna Maria Bura ile görüştüğünü iddia etti. Kalın ile Bura’nın Türk-Yunan ilişkilerine yeniden ivme kazandırılması için karşılıklı nabız ölçtüklerini yazan Proto Thema, bu görüşmenin gerçekleşmesinde Almanya ve ABD’nin perde arkası rol oynadıklarını ileri sürdü.

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MİÇOTAKİS SEÇİM İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Euro Bölgesi’nde dış borcu en büyük (yaklaşık 400 milyar Euro) ülke konumundaki Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, ilkbaharda yapılması beklenen genel seçimler öncesi para saçmaya başladı. Miçotakis, yıllık gelirleri 24 bin Euro’nun altında olan ailelerin gelecek şubat ayından itibaren 6 ay süreyle süper market, bakkal, kasap, manav, pastane, fırın ve balıkçılardan yapacakları 220-720 Euro arası (aile fertlerinin sayısına göre değişiyor) aylık alışverişlerinin yüzde 10’unun devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Miçotakis, söz konusu tedbirin devlete maliyetinin 650 milyon Euro olarak hesaplandığını, bu meblağın ise rafineri şirketlerinden alınacak ek vergilerden karşılanacağını söyledi. Miçotakis, ayrıca önümüzdeki yıl emekli maaşlarına yüzde 8 oranında zam yapılacağını da belirtti. Yunanistan’da en düşük emekli maaşı yaklaşık 350 Euro (15 yıl çalışan için). Ortalama emekli maaşları ise 600-900 Euro arasında değişiyor. En yüksek emekli maaşı ise 4608 Euro.