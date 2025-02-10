Atina’dan Roma’ya protesto! Baykar’ın hamlesi rahatsız etti

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‘ASAYİŞİ BOZACAK SATIŞ’

Atina’nın, Piaggio Aerospace’in Baykar’a satılmasından son derece rahatsız olduğunu yazan Yunan Kathimerini gazetesi, bu satışı Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Ekim 2020’den beri geçerli olan 2019/452 sayılı yönetmeliğini görmezlikten gelerek gerçekleştirdiği iddiasıyla İtalya’yı protesto edeceğini yazdı.

Sözkonusu yönetmeliğin, AB’de devlet kontrolündeki şirketlerin, üçüncü ülke yatırımcılarına satışları durumunda tüm üye ülkelerin bilgilendirilmelerini öngördüğünü kaydeden Kathimerini, yönetmeliğin 7’nci maddesinin de, “Herhangi bir AB üye ülkesi ya da Komisyon, yabancı bir yatırımın güvenliğinin veya asayişine zarar verebilmesi olasılığının bulunduğuna karar verirse, satışı yapan ya da yapmayı planlayan üye ülkeden gerekli bilgileri isteyebilir” ifadesinin yer aldığını vurguladı.