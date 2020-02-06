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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

Atina’dan Riyad’a Patriot bataryası

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’dan Riyad’a Patriot bataryası

Yunanistan, Türkiye’nin sorunları bulunan ülkelere yaklaşabilmek için yoğun çaba sarfediyor.

Riyad ve Abu Dabi’yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Suudi Arabistan’a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası vermeyi kararlaştırdı. Suudi Arabistan’ın büyük petrol tesislerinin hava saldırılarına karşı korunması amacıyla geçen ekim ayında yaptığı talebe ABD, Fransa ve İngiltere’den sonra Yunanistan da olumlu cevap verdi. Yunanistan’ın elinde ABD’den aldığı altı Patriot bataryası bulunuyor. Sevkıyatın bu ay ya da martta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konuşlandırma masraflarının yanı sıra, Suudi Arabistan’a gidecek 100 civarında Yunan askerinin maaşları da Riyad yönetimi tarafından karşılanacak. Bunun maliyetinin yılda 33-45 milyon Euro (217-296 milyon TL) olacağı hesaplandı. Yunan medyasında, Riyad’ın Patriotlara karşılık, “Türk-Yunan anlaşmazlıklarında Atina’yı destekleme sözü verdiği” iddia edildi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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