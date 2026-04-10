×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Dünya Haberleri

Atina’dan NATO içinde hizip adımları

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Fransa-Yunanistan İlişkileri#Atina Görüşmeleri
Atina’dan NATO içinde hizip adımları
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu ay savunma konularını görüşmek üzere Atina’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde, NATO içinde bağımsız bir Avrupa savunma mimarisi tartışmaları alevlendi.

Haberin Devamı

Kiriakos Miçotakis, Amerikan CNN’e verdiği röportajda, “NATO, ABD’ye çok bağımlı bir ittifak” diyerek, Avrupa’nın savunmada daha bağımsız olması gerektiğini vurguladı. NATO içinde “farklı bir denge” çağrısı yaptı. Yunan Başbakanı, “Avrupa’da da sorumluluğumuzun bir kısmını üstlenmeli, savunma harcamalarını arttırmalıyız ve bunu AB Konseyi’nde düzenli olarak görüşüyoruz” diye ekledi. Miçotakis, Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girmesi önerisiyle ilgili de ön görüşmeler yapıldığını belirterek, NATO’ya zarar vermeden Avrupa savunmasının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.      

 

#NATO#Fransa-Yunanistan İlişkileri#Atina Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!