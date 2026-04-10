Atina’dan NATO içinde hizip adımları

Haberin Devamı

Kiriakos Miçotakis, Amerikan CNN’e verdiği röportajda, “NATO, ABD’ye çok bağımlı bir ittifak” diyerek, Avrupa’nın savunmada daha bağımsız olması gerektiğini vurguladı. NATO içinde “farklı bir denge” çağrısı yaptı. Yunan Başbakanı, “Avrupa’da da sorumluluğumuzun bir kısmını üstlenmeli, savunma harcamalarını arttırmalıyız ve bunu AB Konseyi’nde düzenli olarak görüşüyoruz” diye ekledi. Miçotakis, Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girmesi önerisiyle ilgili de ön görüşmeler yapıldığını belirterek, NATO’ya zarar vermeden Avrupa savunmasının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.