Atina’dan Mısır’ı yakın tutma çabası

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Yunan basını; Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanlarının önceki gün Kahire’de gerçekleştirdiği üçlü toplantının, üç ülke arasında askeri işbirliğinin daha derinleşmesi ile sonuçlandığını iddia etti. Görüşme, Mısır’ın Mekke İttifakı’na katılabileceğine dair iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

‘HER TÜRLÜ TEHDİT’ VURGUSU

Ta Nea gazetesi, toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride yer alan ifadelerin, taraflar arasında “gayri resmi ancak güçlü bir karşılıklı savunma yardımı anlaşması” niteliği taşıdığını öne sürdü. Bu gelişmenin ise Mısır’ın Mekke Paktı gibi alternatif bölgesel ittifaklara katılma ihtimalini zayıflattığını savundu.

Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Kahire ziyaretiyle Mısır’ı Atina hattında “adeta kilitlediği” yorumunu yaptı. Ortak bildiride, üç ülkenin karşı karşıya kalabileceği “her türlü tehdide” karşı hızlı ve ortak tepki verebilme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bildiride ayrıca askeri ve savunma işbirliğinin geliştirilmesi, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin artırılması ve ordular arasındaki operasyonel uyumun güçlendirilmesi vurgulandı. Dendias ise Mısır’ı Yunanistan ve Güney Kıbrıs için “stratejik ve vazgeçilmez bir ortak” olarak nitelendirerek, Atina-Kahire ilişkilerinin üçüncü ülkelere karşı kurulmadığını savundu.