Atina’dan Meriç’e ses bombası sevkiyatı

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ELAS’ta ayrıca, yeni biber gazı ve ses bombaları satın alımı da inceleniyor. Meriç’te 2020’deki sığınmacı krizi sırasında, Yunan polisindeki biber gazı tükenince, Brezilya’dan alelacele ithalat yapılmıştı. ELAS, muhtemel sığınmacı akınına karşı 3 aşamalı bir plan da hazırladı. Kathimerini gazetesine göre plan şu aşamaları öngörüyor:



* Küçük çaplı sığınmacı akını: Bu durumda, Meriç’te görevli Yunan polisleri ve sınır muhafızları kullanılacak.



* Orta çaplı sığınmacı akını: Bu durumda İskeçe ve Gümülcine’den Meriç hududuna polis takviyesi yapılacak.



* Büyük çaplı sığınmacı akını: Bu durumda Selanik ve civar illerdeki polisler Meriç’e gönderilecek.



‘RAMBO’ EĞİTİMİ



Skai televizyonu ise önümüzdeki günlerde, Meriç’te “sığınmacı akını” senaryosuna dayalı bir tatbikat yapılacağını belirtti. Tatbikat, Meriç sınırında “duvar”ın (toplam 39 kilometre) bulunmadığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Meriç’te, biri 12.5 (tel çit), diğeri de 26.5 kilometre uzunluğunda (çelik parmaklık) 2 duvar bulunuyor. Skai ayrıca, Meriç’teki 1600 sınır muhafızının ‘Rambo’ tipi eğitimden geçtiğini de kaydetti.



Öte yandan Meriç’te, yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda yeni duvarın inşası ile ilgili ihalenin önümüzdeki dönemde açılması bekleniyor. Yeni duvar için inşa çalışmalarına 2024 sonlarında başlanması planlanıyor.