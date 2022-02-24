Atina’dan Lavrion inkârı

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Yunan Kamu Düzeni Bakanı Takis Theodorikakos sosyal medya hesabında, “Kaba bir propaganda sözkonusudur” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyareti sonrası, gazetecilerin sorusu üzerine, “Yaklaşık 7-8 aydır Lavrion kampına eleman aktararak, orada eğitip, oradan da Irak üzerinden tekrar PKK’ya ve diğer taraflara sevk etmeye yönelik bir altyapı var. 7-8 ay öncesine kadar böyle bir şey söz konusu değildi. Biz isimleri tespit ettik. Dışişleri üzerinden, Yunanistan’a bu isimleri bildirdik” demişti.

Kathimerini gazetesi, sözkonusu listenin Yunan Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini belirtti.