Atina’dan Kiev’in talep listesine ret

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Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile görüşen Reznikov, Yunan ordusundaki Rus yapımı S-300, TOR-M1 ve OSA-AK tipi füze sistemlerinin yanısıra, Alman yapımı Leopard tipi tank ve çeşitli tipte roketatar ve mermi verilmesi talebinde bulundu.



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Yunan tarafı, yerli üretim olan 155 mm’lik top mermileri hariç, Reznikov’un listesinde yer alan silahlardan hiçbirinin verilemeyeceğini bildirdi. Reznikov, silah talebinin kabul edilebileceği umuduyla, “Ülkenizin, komşu bir ülkeden (Türkiye’yi kastediyor) tehdit edilmesinin ne anlama geldiğini bildiğinize eminim. Bizi bu yüzden de desteklediğinizi biliyoruz” dediyse de Atina’dan eli boş döndü.



Yunanistan bugüne kadar, Almanya’dan Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracı almak karşlığında, Ukrayna’ya eski SSCB yapımı BMP-1 tipi amfibi paletli savaş aracının yanı sıra, kalaşnikof tipi tüfek ve yine eski SSCB yapımı RPG-18 roket fırlatıcıları ile çeşitli askeri mühimmat teslim etti.



