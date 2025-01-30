Atina’dan Fransa’ya ‘Meteor’ tepkisi... ‘Türkiye’ye satmayın’

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Dendias sosyal medya hesabında “Büyükelçi Auer’den, Fransa’nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye’ye Meteor füzeleri satışına ilişkin haberler hakkında resmi bilgi istedim. Kendisine, Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu ve böyle bir satışın, Yunanistan ile Fransa arasında bugüne kadarki mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkiler ile bağdaşmadığını söyledim” dedi. Avrupa’dan Eurofighter savaş uçağı alma girişimlerinde bulunan Türkiye’nin bu uçaklarda kullanmak üzere Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze (BVRAAM) olarak bilinen Meteor füzelerinden almak istediği öne sürülmüştü. Meteor füzesi, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç işbirliğiyle üretilirken İngiltere’nin araya girmesiyle Fransa’nın itirazını kaldırdığına dair haberler çıkmıştı.