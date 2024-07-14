Atina’dan Ege’de önlem... Türk İHA’larına karşı İsrail’den sistem alıyor

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Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesi, erken uyarı ve yarattıkları parazitler sayesinde İHA’ları “körleştirme” özelliklerine sahip İsrail yapımı seyyar cihazların (Drone Dome-İHA Gökkubbesi) bugüne kadar Doğu Ege adalarındaki 7 istasyonda konuşlandırıldıklarını yazdı.

GİRİT VE MERİÇ’E DE

İHA ile kullanıcısı arasındaki iletişimde etkili “Drone Dome”ların, Doğu Ege adalarına yerleştirilmeleri çalışmaları 2022 yılında başlamıştı. Kathimerini gazetesi bir sonraki aşamada, “Drone Dome” cihazlarının Oniki adalar, Girit ve Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç bölgesine yerleştirileceklerini belirtti. Bunun için de Yunan Savunma Bakanlığı’ndan gerekli onayın çıktığını ekledi.

Gazete, Yunan kurmayların ayrıca, Türkiye’nin ürettiği Bayraktar ve Akıncı İHA’ların uydu aracılığıyla yönetilen modellerine de çare aradıklarını belirtti. “İsrail’in uydudan yönetilenler dahil, İHA’larla her türlü iletişimde parazit yayabilecek cihazlara sahip. Atina bu cihazlara da ilgi gösteriyor” diyen Kathimerini, “Demir Kubbe” (Iron Dome) sisteminin böylesi özellikleri bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin İHA teknolojisinde attığı etkili adımların arkasından geride kalan Yunanistan açığını kapamak ve tedbir almak için harekete geçmişti.