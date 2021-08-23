Atina’dan Bulgar sınırına da tel örgü

Yunan ordusunun araçları ile taşınan tel örgü ve seyyar barikatlar, Bulgaristan yakınında bulunan Ormenio, Dilofo ve Marasi mevkilerine yerleştiriliyor. Yunanistan, geçen yıl Meriç’teki büyük sığınmacı akını sırasında ve sonrasında, Bulgaristan ile sınırında önemli bir güvenlik önlemi almamıştı.

HUDUTTAKİ TEDBİRLER

Bu arada Meriç’te 191 kilometresi nehir boyunca olmak üzere toplam 212 kilometre uzunluğundaki, Türk-Yunan sınırının Yunan tarafındaki güvenlik önlemleri şunlar:

Farecik (Ferres) bölgesinde inşasına geçen yıl başlanan, 63 milyon Euro’ya mal olan, 27 kilometre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğindeki demir parmaklıklı duvarın son rötuşları yapılıyor.

Pazarkule’nın karşısındaki Kastanies bölgesinde, 2012’de inşa edilen 13 kilometre uzunluğundaki tel çit demir parmaklıklarla takviye edildi.

Duvar ve tel çitin bulunmadığı bazı geçiş noktalarına, derin hendekler kazıldı.

Sınır boyunca, 15 milyon Euro’ya mal olan 3.5-15 kilometre menzilli 11 adet yeni kamera ve radar yerleştirildi.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı’nın (Frontex) kiraladığı, 20 mil menzilli radar ve kamera donanımlı iki zeplinden biri Dedeağaç’tan Türkiye sınırını gözetliyor. İkinci zeplin ise Limni adasında.

‘Ses topu’ olarak bilinen ve sağırlığa bile yol açabilen iki adet seyyar LRAD cihazı (Uzun Erimli Akustik) Meriç hududunda bulunuyor.

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