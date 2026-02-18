Atina’da Türkiye’ye karşı yeni plan: Muhalefetten Miçotakis'e uyarı

Haberin Devamı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomasi trafiği Yunan muhalefetinin hedefinde. Syriza Milletvekili Yiannis Sarakiotis, “Yunan-Türk ilişkileri: Beraberlik gibi görünecek, ama aslında bir yenilgi olacak!” başlıklı analizinde, Atina ve Ankara arasındaki görüşmelerin güç dengesini Türkiye lehine değiştirdiğini belirtti. Sarakiotis, yapılan ticaret anlaşmalarını da hedef alarak, Yunanistan aleyhine bir ticaret dengesizliği oluştuğunu öne sürdü.

Türkiye'nin Yunanistan'a Ege ve Akdeniz'deki sorunlara ilişkin herhangi bir taviz vermediğini kaydeden Sarakiotis, Atina'nın izlediği "sakin sular" politikasının sonuç vermediğini iddia etti. Yunan milletvekili, Miçotakis hükümetinin Ankara temaslarını bir zafer gibi sunduğunu ancak aslında masada kazananın Türkiye olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Hedeflenen 10 milyar avroluk ticaret hacmine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarakiotis, Yunanistan'ın verimlilik endeksinde 69 ekonomi arasında 50. sırada yer aldığını, inovasyon sisteminin zayıf olduğunu ve önemli sektörlerin perişan halde bulunduğunu kaydetti. Sarakiotis, bu koşullar altında ticaret hacminin artırılmasının, Yunan ekonomisinin Türk ekonomisine tek taraflı bağımlılığını daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Sarakiotis, Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde iç siyasette sıkça gündeme getirdiği Türkiye-Libya mutabakatı, Ege'deki NAVTEX'ler ve Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) elektrik şebekesi projesine yönelik Türkiye'nin önlemlerine ilişkin sessiz kaldığını söyledi.

DENDİAS'IN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan gazetesi IN’in haberine göre, Nikos Dendias yeni bir silah tedarik doktrini hazırlığında. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın, savunma anlaşmalarına yerleşik bir “Türkiye maddesi” eklenmesini istediği öne sürüldü.

Habere göre amaç, Yunanistan’ın satın aldığı büyük silah sistemlerinin aynı şartlarla Türkiye’ye satılmasının önüne geçmek.

SÖZLEŞMELERE YAZILI GARANTİ ŞARTI

Kaynaklar, Dendias’ın yapılacak savunma sözleşmelerine, tedarikçi ülkelerin aynı platformları Ankara’ya satmayacağına dair yazılı garanti konulmasını talep ettiğini belirtti. Aksi durumda ise “milyarlarca dolar harcamaya gerek yok” görüşünün dile getirildiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Bu adımın, Almanya’nın hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye Type 214 submarine denizaltıları satmasının ardından Atina’da oluşan rahatsızlık üzerine gündeme geldiği ifade edildi. Yunan tarafı, söz konusu satışın “Doğu Akdeniz’deki güç dengesini değiştirdiğini” savunuyor.

BERLİN’E UYARI

Haberde, Dendias’ın daha önce Berlin’e, bu tür satışların “NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan’a karşı savaş nedeni ilan eden bir ülkeye” fayda sağlayabileceği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Yunanistan’ın yeni denizaltı anlaşmalarını değerlendirdiği, bu süreçte Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore ve İsveç’in rekabet halinde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberin Devamı

IN’in haberine göre, yeni savunma programlarında Türkiye faktörünün belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca Yunanistan’ın her programda en az yüzde 25 endüstriyel katılım şartı arayacağı ifade edildi.

Atina’nın yeni dönemde savunma tedarikinde hem stratejik dengeyi hem de yerli sanayi katkısını önceleyen bir politika izleyeceği değerlendiriliyor.