Atina’da ‘Türkiye ile yeni sayfa’ beklentisi

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kozani şehrinde düzenlediği basın toplantısında, “Yaşanan bu dramın içinden Türk-Yunan ilişkileri için iyi bir şey doğabilir. Dilerim öyle olur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, iki ülke ilişkilerinde durumların düzelebileceğine ilişkin sözlerini not ettim” dedi.

‘DAYANIŞMA SÜRECEK’

Miçotakis hemen ardından da, “Ancak bir süre sonra her şeyin bir kenara bırakılıp geçmişteki kötü alışkanlıklara dönüleceğini söyleyen temkinli yaklaşımları da anlıyorum. Umarım bu hiçbir zaman olmaz” diye ekledi. Yunan Başbakanı ayrıca şunları söyledi:

- “Türk halkına destek ve dayanışma devam edecek. Komşu olarak da gelecekte bu bölgelerin yeniden inşasında başrol oynamak istiyoruz.

- Ben her zaman diyalog yanlısıydım. 3.5 yıllık başbakanlık dönemimde, hiçbir zaman ateşe körükle gitmedim, halkların ilişkilerini hiçbir zaman zehirlemedim. Halklar arasında olan duygusal bağlar, bu dram ile ortaya çıktı.

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- Yunanistan caydırıcı gücünü arttırmaya ve ittifaklar kurmaya devam edecek. Bunlar illa Türkiye aleyhinde adımlar değildir.”