Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Atina’da ‘Türkiye ile yeni sayfa’ beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Miçotakis#Mevlüt Çavuşoğlu
Atina’da ‘Türkiye ile yeni sayfa’ beklentisi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüşmesinden sonra, “Deprem sırasındaki dayanışmamız, Yunanistan ile yeni bir sayfa açmamıza da umarım vesile olur” sözleri, Atina’da yankı buldu.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kozani şehrinde düzenlediği basın toplantısında, “Yaşanan bu dramın içinden Türk-Yunan ilişkileri için iyi bir şey doğabilir. Dilerim öyle olur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, iki ülke ilişkilerinde durumların düzelebileceğine ilişkin sözlerini not ettim” dedi.

‘DAYANIŞMA SÜRECEK’

Miçotakis hemen ardından da, “Ancak bir süre sonra her şeyin bir kenara bırakılıp geçmişteki kötü alışkanlıklara dönüleceğini söyleyen temkinli yaklaşımları da anlıyorum. Umarım bu hiçbir zaman olmaz” diye ekledi. Yunan Başbakanı ayrıca şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın

Çifte felaketin ‘Veli Göçer’leri birer birer yakalanıyorÇifte felaketin ‘Veli Göçer’leri birer birer yakalanıyorHaberi görüntüle

- “Türk halkına destek ve dayanışma devam edecek. Komşu olarak da gelecekte bu bölgelerin yeniden inşasında başrol oynamak istiyoruz.

- Ben her zaman diyalog yanlısıydım. 3.5 yıllık başbakanlık dönemimde, hiçbir zaman ateşe körükle gitmedim, halkların ilişkilerini hiçbir zaman zehirlemedim. Halklar arasında olan duygusal bağlar, bu dram ile ortaya çıktı.

Haberin Devamı

- Yunanistan caydırıcı gücünü arttırmaya ve ittifaklar kurmaya devam edecek. Bunlar illa Türkiye aleyhinde adımlar değildir.”

Gözden Kaçmasın

Haluk Levent olayıHaluk Levent olayıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Miçotakis#Mevlüt Çavuşoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem
Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem