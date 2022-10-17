Atina'da sorulan soru: İkinci adım ne olacak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında, geçen perşembe Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile görüşmesinden sonra Atina’da “Şimdi ne olacak” sorusuna cevap aranıyor. Brüksel’de 40 dakika süren ve Ankara-Atina hattında aylardır kapalı kalan iletişim kanallarının tekrar açılması için bir ilk adım olarak değerlendirilen bu görüşmenin ardından ikinci adımın ne olacağı, Yunan başkentinde merak konusu. Geçen 4 günde, Yunan hükümeti, üç kulvardaki Türk-Yunan görüşmelere döneceğine dair herhangi bir sinyal vermedi. Yunan hükümeti, bu süre içinde diyalog için önce “retorik düzeydeki gerginliğin yumuşaması” ve “Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenliğine yönelik tehditlerine son vermesi” gerektiği şeklinde açıklamalar yaptı. Gerek askeri heyetler arasında Ege’de güven arttırıcı önlemlerin tesisi, gerek NATO’da heyetler arasında ayrıştırma usulleri süreci gerekse dışişleri heyetleri arasında istişari görüşmeler, Yunanistan yüzünde atalete girdi. Güven arttırıcı askeri önlemler için son toplantı Şubat 2020’de, istişari görüşmelerin son turu (64. tur) ise bu yıl şubat ayında yapıldı.

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‘KONUŞMAMIZ GEREK’

Bu arada Yunan medyasında Brüksel’deki Akar-Panayiotopulos görüşmesi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Haftalık Proto Thema, görüşmeyle ilgili şunları yazdı:

“Panayiotopulos, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ tarzı beyanlarla ilişkilerde ilerleme sağlanamayacağını, diyalog sağlanamayacağını söyledi. Akar da ‘Sorunlar var ama iki tarafın konuşması gerek’ diye cevap verdi. Akar, Yunanistan’ın silahlanmasını da gündeme getirdi. Panayiotopulos, ‘Türkiye’yi tehdit etmek için silahlanmıyoruz. Ancak 40 yıllık uçaklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor’ dedi.”

‘BAKANLARIN GÖRÜŞMESİ İYİ OLDU’

Haftalık Yunan To Vima gazetesi, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in “sahadaki icraattan sorumlu olan savunma bakanlarının bir araya gelmesinden memnun olduğunu” belirtti. Gazete, “Akar, Panayiotopulos’u gülümseyerek ve iyi niyetle karşıladı. Buzlar biraz eridi. Akar, adaların silahsızlandırılması konusunu açtı. İki bakan, bu dönemde yapılan askeri tatbikatlarda, tarafların çok dikkatli olmalarında mutabık kaldı” ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi ise Akar ile Panayiotopulos’un bir araya gelmelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul’daki görüşmesinin ve ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-16 satışı ile modernizasyonu ile ilgili şartları kaldırmasının da etkili olduğunu ileri sürdü.