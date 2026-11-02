Atina’da Sinirlioğlu alarmı

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Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği yarışında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nu aday göstermesi Atina’da alarma yol açtı. 2024 yılında Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreterliği adaylığını destekleyen Yunanistan, bu kez Ankara ile çıkarlarının karşı karşıya geldiği BM’deki kritik koltuğa oturma ihtimalinden endişe duyuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan diplomatik bilek güreşinin BM’ye taşınmasının hemen ardından açıklanan adaylık, Atina’da Kıbrıs meselesi başta olmak üzere Ankara’nın BM’deki konumunu güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kıbrıs sorununda kolaylaştırıcı rol üstlenen BM’nin başına Türk bir ismin geçmesi, Yunanistan açısından yeni bir diplomatik denklem anlamına geliyor.

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ÖNCE DESTEK SONRA KÖSTEK

Ta Nea gazetesi, Atina’nın Sinirlioğlu’nun adaylığı konusunda iki temel nedenle alarma geçtiğini yazdı. Bunlardan ilki, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için aday çıkarma ihtimalinin son iki yıldır New York’taki diplomatik çevrelerin gündeminde olması. İkinci neden ise Sinirlioğlu’nun adaylığının BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinden destek alması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarını yoğunlaştırması. Erdoğan’ın son bir hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi yapması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de temas kurması Atina’nın dikkatinden kaçmadı. Yunanistan’da bu görüşmeler, Ankara’nın adaylığı için yürüttüğü diplomatik girişimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Huffington Post haber portalı ise daha önce desteklediği bir isme Yunanistan’ın bu kez neden mesafeli yaklaştığını açıklamak zorunda kalacağına işaret etti.

Türkiye ve Yunanistan, 2024 yılında yürütülen diyalog sürecinin ruhuna uygun olarak AGİT Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu’nu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin başkanlığı için ise Yunan diplomat Mania Telaian’ı ortaklaşa aday göstermişti.

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FRANSIZ DESTEĞİ SORGULANIYOR

Atina yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerinden Fransa’nın son dönemde Türkiye ile geliştirdiği yakınlaşmayı da kaygıyla izliyor. Ta Nea gazetesinde Diyonisis Nasopulos imzasıyla, “Fransız anahtarı” başlıklı yayımlanan analizde, Paris’in Türkiye’nin adayı Feridun Sinirlioğlu’nu destekleme ihtimali Atina açısından ciddi bir endişe kaynağı olarak gösterildi. Fransa’nın diplomatik rotasını Atina’dan Ankara’ya çevirmesi ihtimaline dikkat çekilen analizde, Paris’in Sinirlioğlu’na vereceği desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macron tarafından sunulabilecek “hesaplanamaz büyüklükte bir hediye” olacağı vurgulandı. Atina’nın, Fransa’nın artık bilinmeyen sularda ilerlediği ve “Fransız anahtarının” yakın gelecekte bütün kapıları açamayabileceği endişesini taşıdığı belirtildi.

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PARİS’İN TUTUMU KRİTİK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık 2026’da sona eriyor. Yeni genel sekreterin ise 1 Ocak 2027’de göreve başlaması bekleniyor. Sinirlioğlu ile birlikte şu anda Genel Sekreterlik için yarışan 11 isim bulunuyor. İlerleyen günlerde başka ülkelerin de aday çıkarması mümkün. Seçim sürecinde BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) desteği belirleyici olacak. Bu ülkelerden herhangi birinin veto hakkını kullanması, adayın önünü kesebilecek. Dolayısıyla Fransa’nın tutumu, Sinirlioğlu’nun adaylığı açısından kritik önem taşıyor.