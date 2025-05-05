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Atina’da şimdi de Libya endişesi

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#Yunanistan#Libya#Hidrokarbon
Atina’da şimdi de Libya endişesi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 07:00

Yunanistan, Girit açıklarında hidrokarbon arama faaliyetleri için ihale süreci başlattı. İhaleye açılan parsellerin sınırları dikkat çekti. Bu sınırlar, Türkiye ile Libya arasında Birleşmiş Milletler'e bildirilen deniz yetki alanları anlaşmasında kıta sahanlığı olarak tanımlanan bölgeleri de kapsıyor. Bu durum, Atina’da Libya’nın gösterebileceği olası tepkiye yönelik endişelere yol açtı.

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16 Nisan’da yayınladığı “Deniz Mekânsal Planlama” haritasında Ege ve Doğu Akdeniz’deki bazı sahalarda Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunanistan, geçtiğimiz günlerde de Girit adasının güneyinde tek taraflı belirlediği iki parselde hidrokarbon aranması ve bulunacak muhtemel kaynakların kullanımı için uluslararası ihale açtı. Amerikan Chevron şirketinin sözkonusu iki parsele ilgi göstermesi üzerine açılan ihaleye katılmak isteyen şirketlere başvuruda bulunmaları için 90 gün süre tanındı. 

2019 ANLAŞMASINA GÖRE İHLAL

Parsellerin sınırları, Türkiye açısından sorun yaratmasa da büyük ölçüde 27 Kasım 2019’da imzalanan ve 30 Eylül 2020’de Birleşmiş Milletlere bildirilen Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki sınırlarının belirlenmesi anlaşmasında, Libya’nın kıta sahanlığı olarak gösterilen bölgeleri de kapsıyor. Dolayısıyla, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nda Libya’nın gerek “Deniz Mekânsal Planlaması” haritasına, gerekse Girit’in güneyinde ihale açılmasına göstereceği tepki endişe ile bekleniyor.  

Atina’da şimdi de Libya endişesi

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Kısa süre önce Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin Girit’in güneyini kalemle işaretlerkenki bir fotoğrafı yayınlanmıştı. 

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#Yunanistan#Libya#Hidrokarbon

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