Atina’da Rus endişesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa-Yunanistan arasında, içeriğinde “nükleer koruma” başlığının da bulunduğu, “Karşılıklı Savunma Anlaşmasını” güncellemek için dün Atina’ya geldi. İki gün sürecek ziyareti öncesinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Grushko’nun, “Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan tüm Avrupa ülkeleri açık hedefimizdir” tehdidi ise Atina’da endişeye yol açtı. Yunan basınında “Macron ile ittifakın bedeli bu”, “Yunanistan artık Rus füzelerinin etki alanında”, “Rusya Avrupa’yı savaşla tehdit ediyor” başlıkları atıldı. Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı açık oturumda, Macron, “Türkiye tehdit ederse ne yaparsınız?” sorusuna, “Egemenliğiniz tehdit edilirse, ne gerekiyorsa yapın, biz sizin yanınızda olacağız” yanıtını verdi.

Yunan basını da Miçotakis’in Ankara ile yeni bir gerilimin uzak olmadığını gördüğünü ve Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimalini de düşünerek, Fransız nükleer koruması sayesinde kendisine ek güvence sağlamak istediğini yazdı. NATO içinde, Fransa liderliğinde Avrupa merkezli bir NATO yaratmak isteyen Paris yönetimi, sekiz Avrupa ülkesine nükleer koruma öneriyor. Karşılıklı Savunma Anlaşması bugün atılacak imzalarla, 5 yıllığına güncellenecek. Bundan sonra da her 5 yılda bir otomatik olarak yenilenmesi öngörülüyor.