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Atina’da ‘pozitif gündemli’ toplantı

#Yunanistan#Doğu Akdeniz#Atina
Atina’da ‘pozitif gündemli’ toplantı

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi ortadan kaldırmayı hedefleyen ve ‘Ekonomi ve ticaret alanlarında pozitif gündem’ yaratmak amacıyla geçen yıl mayıs ayında başlatılan diyalog toplantısının üçüncüsü, yarın Atina’da.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis, başkanlıklarındaki heyetlerin yarın (21 Şubat Pazartesi) çalışma toplantısı çerçevesinde Atina’da bir araya geleceklerini duyurdu. İki ülke arısında diyalog yolunu açmayı hedefleyen bu toplantıları başlatma kararı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Nisan 2021’de Ankara’ya yaptığı ziyarette kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Türk ve Yunan heyetlerinin ilk toplantısı, 28-29 Mayıs 2021’de Kavala’da yapılmıştı. İkinci toplantı ise 16 Haziran 2021’de Antalya’da düzenlenmişti. Yarın yapılacak toplantı ile taraflar 8 ay aradan sonra yeniden bir araya gelmiş olacak.

64. TUR BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanlığı, pozitif gündem toplantısından bir gün sonra da salı günü yine Atina’da Türkiye ile Yunanistan arasında istişare görüşmelerinin 64. turunun yapılacağını açıkladı.

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#Yunanistan#Doğu Akdeniz#Atina

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