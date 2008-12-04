Atina'da olaylı gece

Yunan basını, Bakanlığın Ambelokipi semtindeki bürosu ile Eksarhia semtinde bulunan Bayındırlık Genel Sekreterliği binasının girişine, kimliği belirlenemeyen şahıslarca ev yapımı patlayıcı madde yerleştirildiğini duyurdu.
Saat 03.00 ve 03.25'de meydana gelen patlamalarda, her iki binada da maddi hasar meydana geldiği, saldırıların, Yunan özel SKAİ Radyosu'nu telefonla arayan bir kişi tarafından Devrimci Örgüt adlı bir örgüt adına üstlenildiği kaydedildi.
Terörle mücadele ekiplerinin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi. Atina'da, dün akşam da Fransız Haber
Ajansının (AFP) bürosunun hedef alındığı bir saldırı düzenlenmişti.