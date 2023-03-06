Atina'da öfke! Miçotakis ‘Affedin’ dedi

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Ulusa seslenen Miçotakis, “Başbakan olarak, herkesten ve özellikle de kurbanların yakınlarından aflarını istiyorum” dedi.



PROTESTO GÖSTERİSİ



Öte yandan kaza sonrası hükümete yönelik öfke ise dinmiyor. Yönetimi yeterli önlem almamak ve ihmaller sonucu onlarca kişinin ölümüne sebep olmakla suçlayan protestocular, dün başkent Atina’da sokağa çıktı. Acılı aileler, demir yolu işçileri ve öğrencilerden oluşan kalabalık, Yunan parlamentosu önünde polisle karşı karşıya geldi.



POLİS MÜDAHALESİ



Bazı göstericilerin çöp bidonlarını ateşe vermesi üzerine başkent polisi kalabalığa, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturmada istasyon şefinin ihmal sonucu “çok sayıda kişinin ölümüne neden olmak” suçlamasıyla göz altına alındığı belirtildi.