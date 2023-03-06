Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Atina'da öfke! Miçotakis ‘Affedin’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Tren Kazası#Miçotakis
Atinada öfke Miçotakis ‘Affedin’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından kurbanlarının ailelerinden kendisini “affetmelerini” istedi.

Haberin Devamı

Ulusa seslenen Miçotakis, “Başbakan olarak, herkesten ve özellikle de kurbanların yakınlarından aflarını istiyorum” dedi.

PROTESTO GÖSTERİSİ

Öte yandan kaza sonrası hükümete yönelik öfke ise dinmiyor. Yönetimi yeterli önlem almamak ve ihmaller sonucu onlarca kişinin ölümüne sebep olmakla suçlayan protestocular, dün başkent Atina’da sokağa çıktı. Acılı aileler, demir yolu işçileri ve öğrencilerden oluşan kalabalık, Yunan parlamentosu önünde polisle karşı karşıya geldi.

POLİS MÜDAHALESİ

Bazı göstericilerin çöp bidonlarını ateşe vermesi üzerine başkent polisi kalabalığa, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturmada istasyon şefinin ihmal sonucu “çok sayıda kişinin ölümüne neden olmak” suçlamasıyla göz altına alındığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Tren Kazası#Miçotakis

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler