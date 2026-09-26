Atina'da Netanyahu krizi: Dünya kaçıyor biz kucaklıyoruz

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşme, Yunanistan basını ve muhalefi tarafından tepki ile karşılandı.

Yunan basınında görüşme üzerinden hükümetin İsrail politikası eleştirilirken, Miçotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı savunuldu.

"TEHLİKELİ KUCAKLAŞMA"

Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militaire, New York'taki görüşmeyi "tehlikeli kucaklaşma" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz" ifadesi kullanıldı. Miçotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ileri sürülürken, İsrail Başbakanı'nın uluslararası alanda yalnızlaştığı savunuldu.

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Militaire, "Yunan Başbakanı, uluslararası hukuku bundan sonra kullanabilecek mi?" sorusunu yöneltti ve görüşmeyi "üzücü" olarak nitelendirdi.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun "Batı Şeria'da soykırım ve vahşi şiddet uygulamakla" suçlandığı belirtilerek, "İsrail'in, Yunanistan'a desteği gerekli mi? Zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞME 30 DAKİKA SÜRDÜ

Ta Nea gazetesi, Miçotakis ile Netanyahu arasındaki görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü aktardı.

Gazete, görüşmede İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında üçlü liderler zirvesinin yeniden düzenlenmesi konusunda karar alındığını belirtti.

Yunanistan Başbakanlığı'nın açıklamasına göre ise iki lider görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri, savunma işbirliğini ve bağlantısallık konularını ele aldı.

YUNAN MUHALEFETİNDEN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol Partisi tarafından art arda yapılan açıklamalarda da görüşme eleştirildi.

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Açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole edildiği savunulan İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği öne sürüldü.

ELAS tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan, Uluslararası Adalet Divanı tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılmış olmasına rağmen, Avrupalı ​​liderlerin büyük çoğunluğunun aksine Netanyahu ile görüşmeyi tercih etti." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkenin acilen yön değiştirmeye ihtiyacı var. Yunanistan'ın, uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu'nun peşine tek yönlü bir şekilde takılı kalan bir seyirci değil, barış ve istikrarın temel direği olarak gelişmelerde başrol oynayan çok boyutlu dış politikaya geri dönülmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DE GÜNDEME GETİRİLDİ

ELAS, açıklamasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değindi.

Açıklamada, "Miçotakis hükümeti barış ve istikrar için hiçbir girişimde bulunmadı, Ankara ile uluslararası hukuk temelinde diyalog kurmayı başaramadı" ifadesine yer verildi.

SYRIZA da Miçotakis'in BM Genel Kurulu'ndaki tutumunu eleştirdi. Partinin açıklamasında, Yunanistan Başbakanı'nın konuşmasında "Gazze'deki soykırım hakkında konuşmaktan kaçındığı; sivillerin öldürülmesi ve insani yardımların engellenmesi için tek kelime etmediği" savunuldu.

"NETANYAHU İLE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME YAPTI"

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SYRIZA, birçok ülke heyetinin İsrail'i protesto etmek amacıyla BM Genel Kurulu salonunu terk ettiğini hatırlattı.

Partinin açıklamasında, "Yunanistan Başbakanı, Netanyahu ile samimi bir görüşme yaptı. Barışın yanında net bir tavır almak yerine kucaklaşmayı ve sadık müttefik rolünü seçti." denildi.

SYRIZA ayrıca Miçotakis hükümetini, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut diyalog kanallarını yeterince değerlendirmemekle eleştirdi.