Atina’da merak konusu: Yorgo ve Fidan’ın kimyası tutacak mı? Yeni Yunan Dışişleri Bakanı’nın şifreleri

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Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, ikinci döneminde dışişleri bakanlığı koltuğunu “sırdaşı” olarak bilinen Yorgo Yerapetritis’e emanet etti. Dün yemin ederek resmen görevine başlayan Yerapetritis’in Başbakan Miçotakis ile dostluğuna değinen Yunan basını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Dışişleri Bakanlığı’na “sırdaşım” dediği yakın çalışma arkadaşı Hakan Fidan’ı atadığına ısrarla vurgu yaptı. Atina’da Fidan ile Yerapetritis’in “kimyalarının tutup tutmayacağı” merak konusu.

‘YUMUŞAK DİLİ SÜRDÜRECEK’

Atama sonrası Kathimerini gazetesi, “Yerapetritis, başbakanlıktaki felsefeyi dışişleri bakanlığına taşıyacak” dedi. Yani gazete, Yerapetritis’in Miçotakis’in çizgisinde kalacağını ima etti. Daha önce sık sık yalanlansa da Miçotakis’in, önceki dört yılda dışişleri bakanlığı yapan Nikos Dendias ile özellikle Türk-Yunan ilişkileri konusunda görüş ayrılıkları yaşadığı öne sürülüyordu. Ta Nea gazetesi de, “Miçotakis’in tercihi, Atina’nın Ankara’ya karşı sert söylemden kaçınma siyasetini sürdüreceği anlamına geliyor. Yerapetritis, 6 Şubat depremlerinden sonra ilişkilerde açılan fırsat penceresinden yararlanabilecek bir isim. Yunan dışişlerinde, Türkiye’deki değişiklik takip edilerek yeni bir sayfa açıldı” yorumunu yaptı.

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MİLLİYETÇİLERİ KIZDIRMIŞTI

Yerapetritis, geçen dört yılda Türkiye ile yaşanan gerginlikler sırasında, sert ifadeler kullanmadan Ankara’yı eleştirdi. Öte yandan Ekim 2020’de Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklaması, aşırı milliyetçi çevrelerden büyük tepki aldı. Yerapetritis, “Oruç Reis, Meis Adası’na 12 milden fazla yaklaşırsa ne olacak” sorusuna, “Kırmızı çizgimiz, milli egemenliğimize saygıdır. Milli egemenlik derken de bugün 6 mil olan Yunan karasularını kast ediyorum” yanıtını vermişti. Yani Yunan milliyetçilerinin 12 mil iddiası yerine, mevcut anlaşmalar gereği kabul edilen 6 millik mesafeye vurgu yapmış, “kırmızı çizgiyi” buraya çizmişti.

SABAH KAHVESİNDE HEP VAR

* Yunan başbakanları, o günün meselelerini, sayısı 5’i geçmeyen çok yakın çalışma arkadaşları ile her sabah içtikleri “sabah kahvesi”nde ele alırlar. Bu gelenek Miçotakis döneminde de bozulmazken, Yerapetritis hemen her gün Miçotakis ile sabah kahvesi içen küçük grupta yer aldı.

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* Yerapetritis, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek isteyen Yorgo Papandreu’nun 2009-2011 yıllarındaki başbakanlık döneminde hükümet genel sekreterliği yaptı.

YASALARI ONA SORDULAR

* Miçotakis ile 2016’da çalışmaya başlayan Yerapetritis, 2019’da Yeni Demokrasi (ND) partisinden ilk kez milletvekili seçildi, ardından devlet bakanlığına atandı.

* Yerapetritis (56), siyasi çevrelerde “zor görevlerin adamı” olarak biliniyor.

* Anayasa profesörü olan Yerapetritis’e, geçen dört yılda hazırlanan tüm önemli yasa tasarıları için danışıldığı da söyleniyor.

BİLGİ NOTU: Seçimleri geride bırakan iki lider, Miçotakis ve Erdoğan’ın, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’da yapılacak NATO Zirvesi sırasında görüşmeleri bekleniyor.