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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Atina’da maskeli mesafeli protesto

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’da maskeli mesafeli protesto
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Koronavirüsten düne kadar 130 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’da, sokağa çıkma yasaklarına rağmen ilk protesto gösterisi düzenlendi.

Yaklaşık 150 kadar öğretmen, öğrenci ve veli eğitim bakanlığının üniversiye giriş sınavları basamaklarının lise 1 sınıfından başlamasını öngören yasa tasarısını protesto amacıyla, Atina şehir merkezinde, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma meydanında gösteri yaptılar.

Cep telefonlarından, Sivil Koruma Teşkilatı’na ‘Eczaneye gidiyorum’ ve ‘Yardıma muhtaç yakınıma gidiyorum’ diyerek yalan SMS gönderip Sintagma’da toplanan göstericiler, yaklaşık 1.5 saat süreyle sloganlar atarak tasarının geri çekilmesini istediler. Polis, birbirinden mesafeli duran, eldiven ve maske takan göstericileri uzaktan izledi. Yunan hükümetinin 4 Mayıs’tan itibaren yasakları gevşetmeye başlaması bekleniyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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