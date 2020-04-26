Atina’da maskeli mesafeli protesto

Yaklaşık 150 kadar öğretmen, öğrenci ve veli eğitim bakanlığının üniversiye giriş sınavları basamaklarının lise 1 sınıfından başlamasını öngören yasa tasarısını protesto amacıyla, Atina şehir merkezinde, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma meydanında gösteri yaptılar.

Cep telefonlarından, Sivil Koruma Teşkilatı’na ‘Eczaneye gidiyorum’ ve ‘Yardıma muhtaç yakınıma gidiyorum’ diyerek yalan SMS gönderip Sintagma’da toplanan göstericiler, yaklaşık 1.5 saat süreyle sloganlar atarak tasarının geri çekilmesini istediler. Polis, birbirinden mesafeli duran, eldiven ve maske takan göstericileri uzaktan izledi. Yunan hükümetinin 4 Mayıs’tan itibaren yasakları gevşetmeye başlaması bekleniyor.