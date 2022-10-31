Atina’da ‘Libya ile anlaşalım’ telaşı

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Kathimerini gazetesine göre, Miçotakis, 24 Ekim’de gerçekleşen görüşmede ABD Dışişleri Bakanı’na “Yunanistan ile Libya sınırdaş ülkelerdir. Libya’ya, Yunanistan ile görüşmek zorunda olduğu anlatılmalıdır” dedi ve 12 yıl önce yarıda kesilen müzakerelerin tekrar başlaması için Washington’ın Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ni ikna etmesini istedi. Söz konusu müzakereler, adaların tam kıta sahanlığı bulunduğunu iddia eden Atina’nın maksimalist ısrarları yüzünden yarıda kesilmişti.

TÜRKİYE ENDİŞESİ

Atina’nın telaşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin, Yunanistan ile arasındaki deniz bölgesinde tek taraflı kıta sahanlığı ilan etmesi olasılığından kaynaklanıyor. Kathimerini, Trablus’un Libya sahilleri ile kıtasal Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası arasındaki deniz bölgesinde, orta çizgiyi esas alarak tek taraflı kıta sahanlığı ilan etme senaryosu bulunduğunu yazdı. Türkiye bir süre önce Libya ile yetki alanlarında hidrokarbon sondajlarına da izin veren muhtıra imzalamıştı.