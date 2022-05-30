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Atina’da ‘kriz’ senaryoları

#Yunanistan#Kriz#Navtex
Atina’da ‘kriz’ senaryoları

Yunanistan’da Türk-Yunan ilişkilerinde “sıcak yaz” yaşanacağına ilişkin senaryo bolluğu yaşanıyor.

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Yunan medyasında yayımlanan ve Yunan hükümeti tarafından “incelendikleri” ileri sürülen senaryolardan bazıları şunlar.

* Meriç ve Ege’de yeni sığınmacı akını yaşanması.

* Türk savaş uçaklarının, Ege’de meskun adaları üzerinde “üst uçuş”ları arttırması.

* Türk sismik araştırma ya da sondaj gemilerinin Ege, Doğu Akdeniz veya Kıbrıs açıklarında çalışmalar yapması.

* Adalara asker sevkıyatı sırasında Yunan uçak ve gemilerinin Türk unsurları tarafından rahatsız edilmesi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Doğu Ege adalarındaki Yunan askeri birliklerinde “hazırlık” derecesinin yükseltildiğini de öne sürdü. sığınmacıların geçişlerini önlemek amacıyla Meriç’deki tedbirleri inceleyen Yunan Kamu Düzeni Bakanı Takis Teodorikakos ise “Yunan polisi, hiçbir yasadışı geçiş olmaması için sınırlarımı koruyor” dedi.

MEDYADA İLK HABER

Atina’da suni bir “kriz ortamı” yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye konusu günlerdir Yunan gazetelerinin manşetlerinde. Televizyonlarda da Türkiye ile ilişkiler sürekli ilk haber olarak işleniyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin “Çeşme” bilimsel araştırmalar gemisinin, 28 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde uluslararası sularda hidrografik çalışmaları ile ilgili olarak yayınladığı Navtex haberi Atina’da yankı buldu. “Çeşme”nin çalışmalarını gerçekleştireceği bölgelerden ikisinde Navtex yayınlama yetkisinin Yunanistan’a ait olduğu iddia edildi.

 

 

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#Yunanistan#Kriz#Navtex

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