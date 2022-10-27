Atina'da kritik zirve... Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından Yunanistan'a gitti.

Alman Şansölye, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile görüştü. Miçotakis'in gündemi bu görüşmede de Türkiye oldu.

Yunan Başbakan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına bir yenisi daha ekledi.

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Yunan Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre, Miçotakis, Scholz'a Türkiye'nin göçle ilgili eylemlerine atıfta bulunarak 'Erdoğan Yunanistan'a karşı yalanlarla halkını zehirliyor' dedi.

Miçotakis ayrıca 'Yunan adaları kimseyi tehdit etmiyor' iddiasında bulundu.

Göç açısından Yunanistan'un Avrupa ve Yunanistan sınırlarını koruduğunu belirten Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasını da çözebileceklerini belirtti.

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Gazete haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu.

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GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

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