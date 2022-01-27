Atina’da kar sonrası suçlama yarışı başladı

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Şehrin çevreyolunu (Attiki Odos) işleten ve CEO’su istifa eden firmanın, pazartesi saatlerce mahsur kalan 3.500 sürücüye 2 biner, demiryollarını işleten firmanın ise aynı gün saatlerce beklemek zorunda kalan Atina-Selanik ve Selanik-Atina seferi yolcularına biner Euro tazminat ödeneceğini açıklamalarının yanı sıra hükümetin de dilediği özür, Atinalıların öfkesini gidermedi.

HERKES BİRBİRİNİ SUÇLADI

Yunan hükümeti, binlerce araç sürücüsünün mahsur kalmasından çevreyolunu işleten firma ile Atina Valiliği’ni sorumlu tuttu. Firma ile valilik, fırtınanın başlayacağı saati doğru öngöremeyen Meteoroloji Teşkilatı’nı ve zincir takmadan yola çıkan sürücüleri suçladı. Muhalefet partileri “Devlet yine aciz kaldı” diyerek hükümeti eleştirdi. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise özür dileyerek “Hataları kabul ediyorum. Dersimizi aldık” dedi.