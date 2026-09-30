Atina’da kablo bilmecesi! Ankara koordinasyon bekliyor

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‘ZATEN PARKTAN GEÇMİYORDU’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, iddiaları “gerçeklikle bağdaşmıyor” sözleriyle reddetti. Kablonun güzergâhının hiçbir zaman Türkiye’nin ilan ettiği deniz parklarından geçmediğini savunan Yerapetritis, bu nedenle rota değişikliğine gerek olmadığını söyledi. Çalışmaların, projeyi üstlenen şirketin belirlediği güzergâhta yürütüleceğini belirten Yerapetritis, projeye yalnızca Yunanistan’ın uluslararası hukuka uygun olarak izin vereceğini vurguladı. Denizcilik duyusu anlamına gelen NAVTEX ilanlarının ise bölge ülkelerini ve denizcileri bilgilendirme amacı taşıdığını ifade etti.

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ANKARA’NIN TALEBİ NE

Porjenin Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak gördüğü bölgeden geçmesi ise Ankara açısından asıl meseleyi oluşturuyor. Projeye karşı olmayan Ankara, kablo projesine ilişkin deniz tabanı çalışmalarının başlamasından önce Türkiye ile işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak koordinasyon talebinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtiyor. Türkiye, 2020 yılında kıta sahanlığına ilişkin koordinatlarını içeren haritayı Birleşmiş Milletler’e (BM) sunmuştu. Projenin çoğunluk hissesinin Fransız Meridiam şirketine devredilmesi ve çalışmalarda Fransız bayraklı gemilerin kullanılması nedeniyle, Türkiye ile koordinasyonu Paris’in üstlenmesi bekleniyor.