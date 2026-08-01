Atina’da İran alarmı

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Yunan basını, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin, Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu Avrupa’nın enerji çıkarlarını “meşru hedef” olarak değerlendirdiği yönündeki iddiaları geniş şekilde haberleştirdi. SKAI TV “İran’ın misilleme senaryosunda Yunanistan’ın adı” ifadelerine yer verdi.

DEDEAĞAÇ KORKUSU

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa’nın enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip Dedeağaç’taki yüzer LNG terminali ile Atina yakınlarındaki Revithoussa LNG terminalinin olası hedefler arasında gösterildiği belirtildi. Haberlerde ayrıca Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyan Güney Gaz Koridoru, EastMed doğalgaz boru hattı projesi ve Güney Kıbrıs açıklarındaki Cronos doğalgaz sahası da Tahran’ın dikkat çektiği enerji altyapıları arasında sıralandı.